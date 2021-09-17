شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة المملكة.. «التعاون الخليجي» تناقش سبل دعم القطاع الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أمس، وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ31 للجنة التعاون الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع سبل دعم القطاع الزراعي في الدول الأعضاء، وسبل تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعديل نظام البذور والتقاوي والشتلات، ونظام الحجر الزراعي الموحد، ونظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد، إلى جانب مقترح إنشاء بنك خليجي للأصول الوراثية النباتية، وإلغاء رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني، وغير ذلك من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

وخلص المجتمعون إلى عدد من التوصيات، منها تأكيد أهمية تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية لدول المجلس، وتشكيل فريق من المختصين برئاسة المملكة لإعداد تصور حول إنشاء بنك خليجي للأصول الوراثية، إضافة إلى الإبقاء على رسوم الحجر الزراعي المطبقة في المحاجر البينية على المنتجات الزراعية ذات المنشأ الوطني.

كما وافقت الدول الأعضاء على قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، وأقرت نظام الحجر البيطري المحدث، واعتمدت الدليل الاسترشادي للمنشآت البيطرية بالقطاع الخاص المحدث، إضافة إلى إقرارها الخطط الخليجية الاسترشادية لمكافحة الأمراض الحيوانية، وبدء العمل بها.