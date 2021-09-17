سببان وراء ارتفاع أسعار السيارت في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أحمد الحربي، الخبير المهتم بمجال السيارات، أن أسعار سيارات في المملكة قد تفوق نفس السيارات في باقي دول الخليج، موضحًا أن أحد أسباب ذلك هو الكلفة التشغيلية، وهذا ليس مبررًا لشركات السيارات.

وتابع الحربي، في مداخلة ببرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن بعض الوكلاء في السعودية يتجنبون ذلك بالانتشار في منطقة واحدة، متابعًا أن الكلفة التشغيلية على وكيل سيارات له فروع في جميع أنحاء المملكة تكون أكبر بكثير من دولة أخرى تعتمد على فرع أو فرعين على الأكثر.

رسوم مرتفعة:

وأوضح الخبير المهتم بمجال السيارات، أن السبب الثاني لارتفاع أسعار السيارات هو الرسوم المرتفعة كالضرائب، فضلًا عن حجم الطلب العالي والذي يلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع الأسعار.

موديلات جديدة:

كما وجه الحربي رسالة إلى محبي اقتناء أحدث موديلات السيارات، قائلًا: “نرى أحيانًا موديلات جديدة طرحت بالأسواق وتباع بضعف سعرها العالمي، بسبب حب البعض للتميز بكونه أول من يركب هذا النوع من السيارة، وهذا له دور كبير جدًّا في رفع أسعار السيارات”.

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