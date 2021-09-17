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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 11:45 PM
خلال الساعات الـ24 الماضيةالولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و1.823 وفاة بكورونا
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 147.581 إصابة جديدة و1.823 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت إحصاءات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 41,754,903 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 668,442 حالة.
، الولايات المتحدة.. 147.581 إصابة جديدة و1.823 وفاة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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