، إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة ،

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دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".
ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.
وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".
وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-17
دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".
ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.
وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".
وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
11:12 PM
يُعالَج من ورم في القولون
دخل أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه اليوم الجمعة، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى ساو باولو، حيث يعالج بعد إزالة ورم في القولون، وذلك وفقاً لموقع "ESPN Brasil".
ودخل الأسطورة إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو (80 عاماً)، المعروف باسم بيليه، مستشفى ألبرت آينشتاين يوم 31 أغسطس الماضي، وخضع لجراحة يوم السبت الماضي، لإزالة ورم في القولون.
وغادر بيليه غرفة العناية المركزة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك حسب بيان لمستشفى ألبرت أينشتاين، قال فيه: "يمر المريض إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو بحالة سريرية جيدة وقد غادر وحدة العلاج المكثف، سيتابع تعافيه في غرفة".
وبيليه، هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970)، وأحرز خلال مسيرته الكروية 1281 هدفاً في 1363 مباراة، منها 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص منتخب "السيلساو" البرازيلي، واختارته اللجنة الأولمبية الدولية في عام 1999 بصفته أحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام نال لقب أفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
، إدخال الأسطورة بيليه مجددًا إلى وحدة العناية المركَّزة ،
المصدر : الخليج 365
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