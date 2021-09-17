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فشل النادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب مرور خمس جولات من المسابقة، بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كان الأهلي البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ 15 عن طريق محترفه اليوسكي من علامة الجزاء قبل أن يتعادل للفتح فراس البريكان في الدقيقة 20.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 8 بالمركز الثالث مؤقتاً، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة من خمسة تعادلات ليحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.
الأهلي الفتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
"الأهلي" لا يعرف للفوز عنوانًا.. تعادل مع "الفتح"محمد السيّد الخليج 365 2021-09-17
فشل النادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب مرور خمس جولات من المسابقة، بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كان الأهلي البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ 15 عن طريق محترفه اليوسكي من علامة الجزاء قبل أن يتعادل للفتح فراس البريكان في الدقيقة 20.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 8 بالمركز الثالث مؤقتاً، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة من خمسة تعادلات ليحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
10:40 PM
بعد مرور خمس جولات
فشل النادي الأهلي حتى الآن في معرفة الطريق للفوز في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عقب مرور خمس جولات من المسابقة، بعدما سقط بفخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه الفتح على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في إطار الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كان الأهلي البادئ بالتسجيل في الدقيقة الـ 15 عن طريق محترفه اليوسكي من علامة الجزاء قبل أن يتعادل للفتح فراس البريكان في الدقيقة 20.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة رقم 8 بالمركز الثالث مؤقتاً، كما ارتفع رصيد الأهلي للنقطة الخامسة من خمسة تعادلات ليحتل المركز العاشر على سلم الترتيب.
، "الأهلي" لا يعرف للفوز عنوانًا.. تعادل مع "الفتح" ،
المصدر : الخليج 365
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