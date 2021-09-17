شكرا لمتابعة خبر عن المرشدي : كلوب هاوس أداة يستخدمها الخارج لاستهداف المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال استاذ العلاقات العامة والإعلام بجامعة الملك سعود، جارح المرشدي، إن منصة كلوب هاوس أداة يتم استغلالها من الخارج لاستهداف المجتمع السعودي.

وأضاف أن كلوب هاوس يختلف عن تويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي من حيث نوع الجمهور الذي يستهدفه، وذلك بحسب ما ذكره قناة "الإخبارية".

وأكد أن كلوب هاوس يعد أخطر منصة اجتماعية، لأن البعض في الخارج يستخدمها في استقطاب الشباب وتشكيكهم في قرارات وسياسات المملكة.