شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..إنقاذ مواطن احتجزته مياه السيول بالعرضيات بواسطة معدة ثقيلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

بين مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي مواطناً جرفته مياه السيول في محافظة العُرضيات التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة مساء اليوم الجمعة144‪3/2/9 هـ ، بعدما علقت سيارته داخل أحد الأودية بالمحافظة.

وفي تفاصيل المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن إحتجاز احد المواطنين وسط مياه السيول بمحافظة العرضيات، مما دعى أحد المواطنين من دخوله للسيل و إنقاذ المحتجز بواسطة معدة ثقيله (شيول)، وإخراجه من مياه السيل.