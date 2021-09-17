شكرا لمتابعة خبر عن مختص يوضح سر ارتفاع قيمة فاتورة المياه "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث عبدالإله التركي مهتم بالتوعية في السباكة، عن سر ارتفاع قيمة فاتورة المياه، قائلا:"٧٠٪ من الناس لديهم مشكلة في التهريبات ولا توجد مشكلة في الفاتورة".

وأوضح عبدالإله التركي خلال مقابلة بقناة الرسالة:" يوجد جزء في الفاتورة يتعلق بالقراءة ويمكن معالجتها ولكن فعليا مشكلة التهريبات موجودة بالفعل".

ولفت إلى وجود تهريبات تكون تبع شركة توريد المياه أي مرحلة ما قبل العداد وما بعد العداد هو مسؤولية الشخص نفسه.