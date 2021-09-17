بالفيديو.. وزارة الدفاع تعلن اختتام مناورات «النجم الساطع 2021»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الدفاع، اختتام مناورات تدريب "النجم الساطع 2021" في جمهورية مصر العربية، بمشاركة (21 دولة) من أبرزها (السعودية، مصر، أمريكا، بريطانيا، اليونان، قبرص، الأردن، باكستان).

ونشر حساب وزارة الدفاع على "تويتر"، مقطع فيديو لإحدى عمليات الإنزال الجوي، ومشاركة القوات البرية في ختام التدريب.

وحضر قائد القوات البرية الملكية السعودية، اختتام مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في جمهورية مصر العربية.

ويهدف التدريب إلى تبادل الخبرات، وتنسيق العمل المشترك بين القوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة، لتوحيد المفاهيم العملياتية وصقل مهارات العناصر المشاركة.

كما يهدف كذلك، بحسب بيان سابق لوزارة الدفاع، إلى تطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري، والتدريب على إدارة العمليات الجوية المشتركة، واكتشاف وتدمير الطائرات غير المأهولة المعادية.

اقرأ أيضا|

بالصور.. قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام تمرين «النجم الساطع» بمصر