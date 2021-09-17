تعثر مشروع «ابتدائية العقيق» لـ10 سنوات.. ومتحدث تعليم الباحة يعلق

الرياض - محمد عبدالله - أبدى عدد من أهالي محافظة العقيق وأولياء الأمور استياءهم من تعثر تنفيذ مشروع مدرسة العقيق الابتدائية "النور"، بعد هدم مبنى المدرسة القديم قبل نحو عشر سنوات، والعمل في إنشاء آخر جديد، إلا أن المشروع توقف دون ذكر الأسباب.

وقال المستشار التعليمي والمتحدث الإعلامي لتعليم منطقة الباحة محمد هضبان في تصريحات لـ«برنامج يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن مدة تعثر المشروع ليست عشر سنوات، وكان من المفترض تسليم المشروع عام 1436هـ.

وتابع: نضم أهلنا لصوت أهالي العقيق، لأننا مستاؤون من هذا التعثر (..) نحن في أمس الحاجة لاستيفاء هذا المشروع للاستفادة منه.

وتابع "بدأنا الإجراءات النظامية في توجيه إنذارات للشركة المنفذة وعقدنا اجتماعات ومتابعة التنفيذ لبحث الأسباب وتذليل الصعوبات".

وقال إن إدارة التعليم في الباحة هي المستفيدة الأولى من هذا المشروع ونحرص كل الحصر أن يكتمل في الموعد المحدد، مؤكدًا أن مدير عام تعليم المنطقة يتابع بصفة دورية ويحرص على لقاء مندوبي الشركات المنفذة للمشاريع لبحث المشاكل ونقدم الحلول لها في حدود الأنظمة واللوائح.

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