عميدة «تمريض أم القرى» تحصل على الزمالة الأيرلندية من الكلية الملكية للجراحين

الرياض - محمد عبدالله - منحت الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين عميدة كلية التمريض بجامعة أم القرى الدكتورة فاطمة السلمي الزمالة في التمريض، ضمن ترشيح انعقد لأول مرة على مستوى السعودية حاز عليه 4 مرشحين فقط، ويمنح الاعتماد تقديرًا للممارسين الصحيين نظير تميزهم وتمكنهم من القيادة الاستثنائية في مهنتهم.

من جانبها، قالت الدكتورة فاطمة السلمي، إن الحصول على الزمالة في التمريض من أهم المعايير الدولية للاعتراف بالممارسين الصحيين، موضحة أن التمريض حظي بعناية كبيرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمام خاص من ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- من خلال لجنة سموه لبرامج التمريض، التي سلطت الضوء على أهم القضايا في تعليمه وممارسته، إضافة إلى دعم الممرضين خاصة في السنوات السابقة، ولاسيما أثناء التصدي لجائحة كورونا، لافتة أن زيادة جاذبية العمل في التمريض إحدى الأهداف التي تسعى المملكة إلى تحقيقها بما يوائم المستهدفات الاستراتيجية للقطاع الصحي ضمن رؤية 2030.

وتعد الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا من أعرق الجهات الأكاديمية المتخصصة بتقديم الاعتمادات والزمالة في التمريض والقبالة للممارسين الصحيين في مختلف أنحاء العالم.

وتعتبر من أكثر المؤهلات المهنية المرموقة، كما يتيح الحصول على الزمالة إمكانية الانضمام إلى شبكة مهنية واسعة في مجال التمريض، والاستفادة من الفرص البحثية والمهنية في المجال، حيث بدأ منحها للممرضين العاملين في المجالات الأكاديمية، والإكلينيكية، والبحثية، والإدارية، منذ عام 1982م.

يذكر أن الدكتورة فاطمة السلمي حاصلة على التصنيف والتسجيل المهني للتمريض من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى حصولها على التصنيف والتسجيل المهني للتمريض من منظمة التصنيف المهني للممارسين الصحيين في أستراليا، إلى جانب عملها نائبة لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية.