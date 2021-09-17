السفارة في بريطانيا: إجراءات جديدة لدخول المملكة المتحدة.. جرعتا اللقاح شرط

الرياض - محمد عبدالله - نوهت السفارة السعودية في بريطانيا، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر 2021.

وأكدت السفارة السعودية، ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة، أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا.

وخففت حكومة المملكة المتحدة متطلبات فحوص فيروس كورونا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ممن يصلون إلى إنجلترا ، ما أدى إلى إزالة حاجز كبير أمام السفر وتعزيز شركات الطيران والسياحة.

وأعلنت وزارة النقل الجمعة إعفاء من حصلوا على جرعتي اللقاح من الفحص قبل السفر من دول غير مدرجة على قائمة الدول عالية الخطورة، بينما سيتم تخفيف فحوص المتابعة بعد الوصول إلى اختبارات أسرع وأرخص.

وقال وزير النقل جرانت شابس في رسالة عبر موقع تويتر، إنه سيتم استبدال ما يسمى بنظام إشارات المرور المستخدم لتصنيف الدول ، بـ "قائمة حمراء" واحدة للمواقع التي ترتفع فيها معدلات الإصابة و "إجراءات مبسطة لبقية العالم".

اقرأ أيضًا:

بريطانيا تقر العمل بمنظومة لقاحات جديدة وتعفي السعوديين من الحجر الصحي