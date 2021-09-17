متى تتوفر لقاحات كورونا الخاصة بالأطفال؟.. مختص يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث في العلاج المناعي بجامعة كارديف محمد الحاج علي، أن نشر الدراسات المتعلقة بسلامة تطعيم الأطفال ضد كورونا ستكون متاحة خلال الشهر المقبل.

وقال محمد الحاج، وفقًا لـ"العربية"، إن المعلومات الواردة من دول مختلفة حول العالم تشير إلى أن التطعيمات واللقاحات ستصبح متوفرة للفئة العمرية دون الـ 12 عام، وحتى الآن لا زلنا ننتظر دراسات أكثر عن السلامة وعن الآثار الجانبية وهذا ما يعلق حتى الآن قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة أيضًا باتجاه تطعيم لأطفال دون 12 عام.

وأضاف "لكن إذا نظرنا إلى الصين، فإن الصين أجازت استخدام تطعيماتها ولقاحاتها للفئة العمرية فوق الثلاث سنوات وبالنسبة لتشيلي بدؤوا بتطعيم الأطفال فوق الـ 6 سنوات وكوبا أيضًا فوق السنتين، وبالتالي نتجه عالميًّا نحو حملات تطعيم الأطفال".

وتابع "لكن إذا التزمنا ببعض المعايير التقنية التي تتحدث حول السلامة والكفاءة فلا زلنا بانتظار نتائج بعض الدراسات، ويعتقد أنها سنتكون نتائج الدراسات متوفرة مع نهاية الشهر القادم بإذن الله".

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