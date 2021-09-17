«ريف» يكشف الفئات المستهدفة وشروط الترشح للبرنامج

الرياض - محمد عبدالله - أكد برنامج ريف، أنه يتم تقديم الدعم لكل سعودي وسعودية متفرغين لعملهم في الأنشطة الزراعية المدعومة ويباشرونها بأنفسهم وفقًا للشروط التي حددها البرنامج.

ومن الشروط التي يجب أن يتم استيفاؤها قبل الحصول على الدعم المباشر ما يلي:

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا وأن يكون سعودي الجنسية.

ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج وألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

الالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية.

استكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

برنامج ريف: رفع الحد الأعلى لراتب الحصول على الدعم لـ9 آلاف ريال