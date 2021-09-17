السفارة في بريطانيا: إجراءات جديدة للدخول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت سفارة السعودية لدى بريطانيا، على المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة بضرورة الالتزام بالإجراءات الأخيرة لدخول بريطانيا، والتي سيتم العمل بها بدءًا من 4 أكتوبر المقبل.

جرعتا لقاح:

وشددت السفارة السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الجمعة، على ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح من المملكة أو من الدول المعتمدة لدى بريطانيا.

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد خففت متطلبات فحوص فيروس كورونا للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ممن يصلون إلى إنجلترا.

جرعة معززة:

وتدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عامًا، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأوضحت صحيفة “التليجراف” البريطانية، أن هيئة الصحة الوطنية قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عامًا هذا الخريف.

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