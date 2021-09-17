ضبط مخالفين نقلا الرمال وجرفا التربة في مكة المكرمة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

ضبط 4 آليات:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَين، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

أرقام البلاغات:

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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