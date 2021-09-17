، بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيدات" صباح يوم غد السبت 18 سبتمبر 2021م إلى مدينة بوريتش الكرواتية لإقامة معسكر إعدادي، يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وكان المنتخب الوطني السعودي قد أنهى اليوم تدريباته التي استمرت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافة إلى إجراء مناورات عدة، في وقت شهدت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".
ومن جانب آخر، أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيان" بمستوى اللاعبات وانضباطهن في المعسكر الداخلي، وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية، وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر والمشاركات المستقبلية كافة.
المنتخب السعودي
بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعداديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-17
تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيدات" صباح يوم غد السبت 18 سبتمبر 2021م إلى مدينة بوريتش الكرواتية لإقامة معسكر إعدادي، يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وكان المنتخب الوطني السعودي قد أنهى اليوم تدريباته التي استمرت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافة إلى إجراء مناورات عدة، في وقت شهدت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".
ومن جانب آخر، أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيان" بمستوى اللاعبات وانضباطهن في المعسكر الداخلي، وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية، وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر والمشاركات المستقبلية كافة.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
10:02 PM
تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات "سيدات" صباح يوم غد السبت 18 سبتمبر 2021م إلى مدينة بوريتش الكرواتية لإقامة معسكر إعدادي، يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية القريبة المقبلة.
وكان المنتخب الوطني السعودي قد أنهى اليوم تدريباته التي استمرت على مدى ستة أيام في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض تحت إشراف الطاقم الفني الذي عمد خلال الفترة الماضية إلى تنوع التمارين اللياقية والبدنية، إضافة إلى إجراء مناورات عدة، في وقت شهدت فيه التدريبات حضور ومتابعة مديرة المنتخب الوطني الأول لكرة قدم الصالات "عالية الرشيد".
ومن جانب آخر، أشادت عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية "لمياء بن بهيان" بمستوى اللاعبات وانضباطهن في المعسكر الداخلي، وتمنت لكامل البعثة التوفيق في المعسكر الإعدادي في كرواتيا، وتحقيق أقصى درجات الاستفادة الفنية، وتمثيل الوطن خير تمثيل في المعسكر والمشاركات المستقبلية كافة.
، بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة أخضر الصالات للسيدات تغادر إلى كرواتيا لإقامة معسكر إعدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.