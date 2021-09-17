، ركلات الجزاء تحسم مواجهة الشباب وضمك بالتعادل الإيجابي ،

محمد بن مسعود - الدمام - حسم ضمك مواجهته مع الشباب بالتعادل الإيجابي على الرغم من النقص العددي في صفوفه، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف ضمك نقطة ليصبح رصيده 8 نقاط بالمركز الرابع مؤقتاً، كما أضاف الشباب نقطة حيث بات يملك 5 نقاط بالمركز الحادي عشر.

لم ينجح الشباب في ترجمة الفرص التي سنحت له للتسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي محمد الهويش بداعي وجود لمسة يد على لاعب ضمك سيرجيو فيتور بعد العودة لتقنية الـVAR، فشل النجم الأرجنتيني أيفر بانيغا في إيداعها نتيجة تألق الحارس مصطفى زغبة بالتصدي لها (39).

وزادت أوضاع أصحاب الضيافة صعوبة بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية بوجه المدافع عبدالله هوساوي ليطرد على أثرها إضافة إلى احتسابه ركلة جزاء لمصلحة الشباب تكفل النجم الأرجنتيني ايفر بانيغا في ترجمتها داخل الشباك معلنة عن أول أهداف اللقاء عند الدقيقة (73).

وتمكن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة بعد أن منحهم الحكم محمد الهويش ركلة جزاء نتيجة ارتطام الكرة بيد مدافع الشباب أيغور نفذها هداف الفريق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا بكل ثقة في الشباك (85).

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