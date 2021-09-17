- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ وذلك لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَيْن. وقد طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.القوات الخاصة للأمن البيئي
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 09:43 PM
"المالكي": طُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة"الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي اليوم الجمعة مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة؛ وذلك لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (4) آليات، تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَيْن. وقد طُبّقت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.
وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية.
، "الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن البيئي" تضبط مخالفَيْن لقيامهما بتجريف التربة دون تصريح بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.