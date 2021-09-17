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حصل الدكتور عابد بن ضحوي العنزي المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، على درجة الدكتوراه في الهندسة وعلوم الحاسب الآلي تخصص "أمن الشبكات اللاسلكية" من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.
"الخليج 365" تبارك للدكتور العنزي حصوله على هذه الدرجة العلمية، وتتمنى له التوفيق والنجاح.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 09:43 PM
من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدةالدكتوراه لـ"العنزي" في أمن الشبكات اللاسلكية
حصل الدكتور عابد بن ضحوي العنزي المبتعث من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بمحافظة الخرج، على درجة الدكتوراه في الهندسة وعلوم الحاسب الآلي تخصص "أمن الشبكات اللاسلكية" من جامعة جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة.
"الخليج 365" تبارك للدكتور العنزي حصوله على هذه الدرجة العلمية، وتتمنى له التوفيق والنجاح.
، الدكتوراه لـ"العنزي" في أمن الشبكات اللاسلكية ،
المصدر : الخليج 365
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