تخريج وتوظيف 32 من ذوي الإعاقة في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثمرت الاتفاقية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع مؤسسة سعي لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة، عن تخريج وتوظيف 32 متدربًا ومتدربة من مستفيدي وحدات الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة الرياض، وذلك بعد تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم المهنية لضمان استدامتها.

تخريج 60 متدربًا:

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال كلمته التي ألقاها في حفل تخريج 60 متدربًا من برنامج مثابر الذي نظمته مؤسسة سعي أن ترشيح مستفيدي الخدمات المساندة بالرياض للالتحاق بالبرنامج كان من خلال متابعة دورية وفرز وترشيح شهري بعد دراسة الحالات والقدرات والرغبات الشخصية لكل مستفيد أو مستفيدة.

فرص عمل:

كما قدم الحربي أثناء الحفل شكره وتقديره لمؤسسة سعي على هذه المبادرة والشريك الداعم والجهات المساهمة في توفير فرص العمل للمتدربين، لافتًا إلى أن البرنامج صُمّم بشكل نوعي ومتكامل قائم على التدريب المنتهي بالتوظيف، وذلك من خلال تقديم الخدمات التأهيلية، ومجموعة من الدورات التخصصية والورش المهنية التي يتطلبها سوق العمل وتتناسب مع مختلف قدرات ذوي الإعاقة واحتياجاتهم؛ حرصًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المساهمة في دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030 المتضمنة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع.



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