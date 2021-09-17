حضور كبير لمهرجان رجال الطّيب في رجال ألمع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

شهدت محافظة رجال ألمع، عصر اليوم الجمعة، كثافة لزوار المحافظة وزيارة مهرجان رجال الطِّيب المقام في دورته الثانية الذي يسلط الضوء على ثقافة المنطقة وعادات وتقاليد أهلها، تحت شعار “تسعة قرون من الشموخ”الذي تنظمه وزارة الثقافة وبتعاون من كل الجهات ذات العلاقة.

ويعتبر المهرجان أحد المهرجانات السياحية الداعمة لاقتصاد المنطقة، وإبراز الموروث الثقافي والفني في المحافظة.

ثقافة المنطقة:

ويسلط المهرجان الضوء على ثقافة المنطقة وعادات وتقاليد أهلها ويركز على خصال رجال ألمع التي انعكست في الكثير من الرموز والأسماء والفنون والقصص، كما يُبرز مكانة المرأة الألمعية التي ساهمت بفنها ومبادراتها المتميزة في حفظ تراث المنطقة.

كما يسلط الضوء على تصميم قرية رجال ألمع وهندستها التي جعلتها رمزًا مميزًا للفن المعماري التراثي في العالم، كما يقدم فعاليات ثقافية متنوعة في موقعين رئيسين؛ الأول منهما قرية رجال ألمع، والموقع الثاني منتزه السودة.



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