شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: تأشيرات العمرة تخطت 12 ألف من مختلف الدول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الحج والعمرة تمكين وأداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، وتجاوز عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443هـ ١٢ ألف تأشيرة من مختلف الدول.

وجندت الوزارة مجهوداتها كافة في تقديم الخدمة للمعتمرين والمصلين والزوار، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات الصحية التي تحقق أمن وأمان وصحة الإنسان ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته، داعية ضيوف الرحمن بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازات الوقائية للحفاظ على سلامتهم.

وتعمل الوزارة بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة إستراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 ملايين معتمر وزائر ومصلٍ شهرياً.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط أن الطاقة الاستيعابية الحالية تبلغ 70 ألف معتمر يومياً موزّعين على ثماني فترات تشغيلية، مشيراً إلى أنه يتم إصدار تصاريح العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيق "توكّلنا" المتكامل تقنياً مع منصة "اعتمرنا أفراد، واعتمرنا أعمال".

وأهاب بأخذ اللقاح كشرط أساسي لمنح التصاريح للراغبين في أداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد الحرام وزيارة المسجد النبوي، وذلك حسب الخانات الزمنية المتاحة التي تحقق رغبة المعتمر والزائر في مواعيد أداء العمرة والزيارة، لافتاً النظر إلى أن الجهات الصحية المختصة في المملكة أقرت أمان إعطاء لقاح فيروس كرونا للفئات العمرية من 12 عاماً فما فوق، وعليه فقد تم السماح بمنح التصاريح لأداء المناسك والصلوات والزيارة لهذه الفئة العمرية بشرط أخذهم اللقاح وظهور حالة التحصين في تطبيق "توكلنا"، حيث يمتاز نموذج العمرة الآمن بمرونته وتطويره بشكل سريع بناءً على المستجدات، وهو إحدى ثمار إستراتيجية وزارة الحج والعمرة في تطويع استخدام التقنية الحديثة لخدمة ضيوف الرحمن.

وكشف نائب وزير الحج والعمرة أن الوزارة بدأت في منح استقبال المعتمرين والزوار القادمين من خارج المملكة منذ غرة شهر محرم 1443هـ، حيث تم إعداد وثيقة الإجراءات والضوابط والاشتراطات المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة بما يضمن بإذن الله سلامتهم والحفاظ على أمنهم.

وأكد على ضرورة إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلد المعتمر ضمن مسوّغات طلب إصدار تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، كما تقوم الجهات المختصة بالمملكة بتحديث قائمة الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى المملكة بشكل مستمر بناءً على المؤشرات الصحية، وكذلك اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة.

وأضاف أن المملكة تشهد زيادة مضطردة في أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة، وتقوم وزارة الحج والعمرة بتقديم الخدمات لجميع ضيوف الرحمن القادمين من مختلف أنواع التأشيرات "زيارة وعمرة" وذلك بتمكينهم بحجز الخانات الزمنية الممكنة لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة بشرط تحميل تطبيق توكلنا والتسجيل به، وكذلك تسجيل اللقاح في منصة مقيم قبل القدوم إلى المملكة بـ 72 ساعة، إضافة إلى إمكانية خدمتهم عبر مراكز عناية التابعة لوزارة الحج والعمرة.