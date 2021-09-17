الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

لقاء ودي أخوي يجمع محمد بن سلمان وتميم بن حمد وطحنون بن زايد في البحر الأحمر

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، بدر العساكر، صورة للقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

علاقة أخوية طيبة:

وبينت الصورة التي نشرها العساكر على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، العلاقة الطيبة والأخوية التي تجمع ولي العهد بأمير قطر ومستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وعلق متابعون بالتأكيد على التقارب والتلاحم بين الأشقاء ما يصب في مصلحة الجميع لمواجهة الأخطار المحيطة بدول الخليج العربي، داعين الله تعالى أن يستمر لم الشمل ووحدة الصف.

دلالة على عمق الروابط:

وأعربوا عن تفاؤلهم بمثل هذا اللقاء وما يحمل في طياته من دلالة دامغة على عمق الروابط الراسخة بين الأشقاء، كما ينم عن حجم التوافق بين القيادة السياسية لديهم، فضلًا عما ترسله هذه الصورة من بواعث الأمل حول مستقبل المنطقة ورعاية مصالحها.



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