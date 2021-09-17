توزيع 5000 مظلة اليوم في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، 5000 مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن مبادرة “مظلتك بين يديك” أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا”، والتي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقي وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

حماية من حرارة الشمس:

وتأتي المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.

حزمة مبادرات:

وذكر رئيس اللجنة، جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرات جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة العامة لقاصدي المسجد الحرام والهدف منها هو حماية المعتمرين والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس دفعًا لإصابتهم بالإعياء والتعب وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

وقال مدخلي: إن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار؛ وذلك تحقيقًا لتطلعات ولاة الأمر ومواكبة لرؤية المملكة 2030 ويطبق فيها أشد معايير الإجراءات الاحترازية، وأن الحملة تحظى باهتمام وتفاعل من جميع وكالات الرئاسة العامة لاستشعارهم بمسؤوليتهم العظيمة لخدمة ضيوف الرحمن وواجبهم تجاه وطنهم وقيادتهم.

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