باعجاجة: برنامج تنمية القدرات البشرية يعزز ثقافة العمل والابتكار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يسعى إلى تطوير القدرات البشرية السعودية من المنافسة العالمية، من خلال تعزيز القيم وتطور المهارات، كما يسهم في غرس القيم منذ سن مبكرة، وتحضير الشباب لسوق العمل وتعزيز ثقافة العمل عبر توفير فرص التعليم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار.

تطوير قدرات الشباب:

وأشار إلى أن إنشاء برنامج تنمية القدرات البشرية يأتي كأحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030 سعيًا لتطوير قدرات الشباب والشابات في المملكة ولتحضيرهم للمستقبل، لافتًا إلى أن انطلاقة هذا البرنامج ستكون في الربع الثالث من عام 2021، كما شهدت منظومة التعليم العديد من الإنجازات أهمها استمرار العملية التعليمية رغم ظروف جائحة كورونا، إذ تم تدشين العديد من المنصات الرقمية مثل الفصول الافتراضية والروضة الافتراضية ومدرستي والفصول التفاعلية التي تستخدم كوسيلة داعمة لإيصال المحتوى العلمي للطلبة.

تحقيق مرتكزات 2030:

وأكد باعجاجة أن وزارة التعليم أنشأت في التعليم الجامعي كليات تطبيقية، وهنا يأتي دور الجامعات في إعداد إنسان المستقبل والمساهمة في التنمية الوطنية لتحقيق مرتكزات رؤية 2030 والاستجابة لاحتياجات سوق العمل والقدرة على المنافسة بطموحات أكبر للريادة والتميز.



شارك الخبر