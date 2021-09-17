شرطة جازان : ضبط 197 كيلو حشيش بشاحنة يقودها مواطن خمسيني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة جازان من ضبط (197) كلغم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن.

تفاصيل بيان شرطة جازان

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (197) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.

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