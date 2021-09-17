- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شرطة جازان : ضبط 197 كيلو حشيش بشاحنة يقودها مواطن خمسيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17
شارك الخبر
شرطة جازان : ضبط 197 كيلو حشيش بشاحنة يقودها مواطن خمسيني
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة جازان من ضبط (197) كلغم من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن.
تفاصيل بيان شرطة جازان
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط (197) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي، وتم إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار