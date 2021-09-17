المملكة تختتم مشاركتها بمعرض DSEI في لندن بلقاءات كبار المستثمرين الدوليين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

اختتمت المملكة العربية السعودية اليوم مشاركتها في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) والذي أقيم على مدار 4 أيام في مركز “اكسيل لندن” بالعاصمة البريطانية لندن.

الجناح السعودي في معرض DSEI

وحظي الجناح السعودي الذي قادته ونظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية باهتمام واسع من قبل الزوار والمختصين في المجالات العسكرية للتعرف على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات المعلوماتية للأجهزة العسكرية، حيث شهد الجناح الذي حمل شعار “استثمر في السعودية” مشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية “الشريك الاستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي” بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي.

الاستثمار في قطاع التصنيع العسكري

واستقبل جناح المملكة خلال أيام الحدث عددًا من كبار الشخصيات والمسؤولين ومن قادة الصناعة والمستثمرين في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية والدفاعية؛ وأهمها زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، حيث وقف سموه على أجنحة الجهات المشاركة، وتعرّف على أبرز ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية من تطورات متسارعة على صعيد توطين الصناعات العسكرية والدفاعية ونقل التقنية.

كما استقبل الجناح السعودي معالي وزير الدفاع في المملكة المتحدة السيد بن والاس وعددًا من الوفود الرسمية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تعرّفوا على أبرز مستهدفات قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، وفرصه الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تجسيد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة –رعاها الله- بتوطين القطاع بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

لقاءات مسؤولي الهيئة العامة للصناعات العسكرية

وكانت الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد التقت على هامش مشاركة الجناح السعودي في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) والذي أقيم بالعاصمة البريطانية لندن؛ بعددٍ من كبار المستثمرين الدوليين في مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية العسكرية من المملكة المتحدة ودول أوروبية، بالإضافة إلى عددٍ من المهتمين بقطاع الصناعات العسكرية الدفاعية والأمنية من دول أخرى، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع ومن المسؤولين والمعنيين بقطاع الصناعة والاستثمار من الجانبين السعودي والبريطاني.

تجدر الإشارة إلى أن مشاركة المملكة عبر جناح سعودي في المعرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) يأتي تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم لامحدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة –رعاها الله- بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.



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