واشنطن توافق على صفقة محتملة لصيانة أسلحة سعودية بنصف مليار دولار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-17

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على اتفاقية قيمتها تصل إلى نصف مليار دولار، لتقديم خدمات الدعم العسكري للسعودية.

أول اتفاقية من نوعها في عهد بايدن

وبحسب وكالة رويترز، فقد أرسلت الخارجية الاتفاق إلى الكونجرس لمراجعته، علمًا بأن هذه تُعد أول اتفاقية دفاعية كبرى للسعودية ترسل إلى الكونجرس منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه في 20 يناير الماضي.



ومن شأن الصفقة أن توفر خدمات دعم الصيانة المستمرة لمجموعة واسعة من طائرات الهليكوبتر، بما في ذلك أسطول مستقبلي من طائرات الهليكوبتر CH-47D Chinook.

السعودية تشكل قوة مهمة لاستقرار الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية: ستدعم الصفقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي من خلال المساعدة في تحسين أمن السعودية وهي دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط.



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