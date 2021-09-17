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عقد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفقة الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل وقت قصير من مباراة الفريق مع الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وزار "النفيعي" عناصر فريقه، خلال وجودهم في معسكرهم بمقر النادي، حيث أكد على أهمية دخول المباراة بروح الانتصار؛ من أجل تحقيق آمال الجماهير وتطلعات المحبين.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 06:49 PM
قبل لقاء "الفتح" اليومرئيس النادي الأهلي يجتمع باللاعبين ويحثهم على تحقيق آمال الجماهير
عقد ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعاً بلاعبي الفريق الكروي الأول لكرة القدم، اليوم الجمعة، برفقة الجهازين الفني والإداري، وذلك قبل وقت قصير من مباراة الفريق مع الفتح، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وزار "النفيعي" عناصر فريقه، خلال وجودهم في معسكرهم بمقر النادي، حيث أكد على أهمية دخول المباراة بروح الانتصار؛ من أجل تحقيق آمال الجماهير وتطلعات المحبين.
، رئيس النادي الأهلي يجتمع باللاعبين ويحثهم على تحقيق آمال الجماهير ،
المصدر : الخليج 365
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