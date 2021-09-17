، جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربي ،

- 1/2
- 2/2
فازت الطالبة جوري عمران حافظ بجائزة المركز التاسع في مسابقة الخط العربي التي أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة.
وجاء إطلاق المسابقة في سياق احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي؛ لما يمثله الخط العربي كأحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، ويتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وعمقها الإسلامي والعربي.
وكان عدد المتسابقين أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من المراحل الدراسية، علمًا بأن جوائز المسابقة النقدية للعشرة الأوائل تصل إلى "30.000 ريال"، وحظيت المسابقة برعاية من إدارة النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وبيّن الدكتور خالد اليوبي أستاذ اللغة العربية ومدير المسابقة أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير من قبل الجامعة لكل المشاركين في وقت لاحق إن شاء الله.
جدير بالذكر أن الموهوبة جوري من مكة المكرمة، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي وتدربت على يد والدها عمران حافظ مدرب خط عربي، وما زالت تتعلم منه مبادئ وأساسيات الخط العربي، بالإضافة إلى فن الإلقاء، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-17
فازت الطالبة جوري عمران حافظ بجائزة المركز التاسع في مسابقة الخط العربي التي أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة.
وجاء إطلاق المسابقة في سياق احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي؛ لما يمثله الخط العربي كأحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، ويتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وعمقها الإسلامي والعربي.
وكان عدد المتسابقين أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من المراحل الدراسية، علمًا بأن جوائز المسابقة النقدية للعشرة الأوائل تصل إلى "30.000 ريال"، وحظيت المسابقة برعاية من إدارة النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وبيّن الدكتور خالد اليوبي أستاذ اللغة العربية ومدير المسابقة أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير من قبل الجامعة لكل المشاركين في وقت لاحق إن شاء الله.
جدير بالذكر أن الموهوبة جوري من مكة المكرمة، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي وتدربت على يد والدها عمران حافظ مدرب خط عربي، وما زالت تتعلم منه مبادئ وأساسيات الخط العربي، بالإضافة إلى فن الإلقاء، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
06:25 PM
أقيمت بجامعة المؤسس على مستوى مدارس منطقة مكة
A A A
فازت الطالبة جوري عمران حافظ بجائزة المركز التاسع في مسابقة الخط العربي التي أقامتها جامعة الملك عبدالعزيز على مستوى مدارس منطقة مكة المكرمة.
وجاء إطلاق المسابقة في سياق احتفاء وزارة الثقافة بعام الخط العربي؛ لما يمثله الخط العربي كأحد ركائز الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية، ويتجلى في هويتها البصرية، ويرتسم على ملامحها الثقافية، وعمقها الإسلامي والعربي.
وكان عدد المتسابقين أكثر من أربعة آلاف طالب وطالبة من المراحل الدراسية، علمًا بأن جوائز المسابقة النقدية للعشرة الأوائل تصل إلى "30.000 ريال"، وحظيت المسابقة برعاية من إدارة النشر العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، وتحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي.
وبيّن الدكتور خالد اليوبي أستاذ اللغة العربية ومدير المسابقة أنه سيتم منح شهادات شكر وتقدير من قبل الجامعة لكل المشاركين في وقت لاحق إن شاء الله.
جدير بالذكر أن الموهوبة جوري من مكة المكرمة، وتدرس بالصف الرابع الابتدائي وتدربت على يد والدها عمران حافظ مدرب خط عربي، وما زالت تتعلم منه مبادئ وأساسيات الخط العربي، بالإضافة إلى فن الإلقاء، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
، جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جوري عمران تفوز بالمركز التاسع في مسابقة الخط العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.