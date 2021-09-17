، "العقار" تسجّل 7267 مستفيدًا لخدمات عقاري ،

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بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 119 منشأة عقارية منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بتاريخ 2/ 9 /2021م، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغًا عقاريًّا.
وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانًا مخالفًا، جرت معالجة 473 إعلانًا مخالفًا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعًا عقاريًّا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ "ضوابط الإعلانات العقارية" و"معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها"؛ حيث الخليج 365 أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.
واستقبلت الهيئة 4130 طلبًا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبًا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبًا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيًّا.
يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
"العقار" تسجّل 7267 مستفيدًا لخدمات عقاريوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-17
بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 119 منشأة عقارية منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بتاريخ 2/ 9 /2021م، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغًا عقاريًّا.
وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانًا مخالفًا، جرت معالجة 473 إعلانًا مخالفًا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعًا عقاريًّا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ "ضوابط الإعلانات العقارية" و"معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها"؛ حيث الخليج 365 أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.
واستقبلت الهيئة 4130 طلبًا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبًا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبًا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيًّا.
يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
05:26 PM
الهيئة تمكنت من ضبط 1673 إعلانًا مخالفًا
بلغ عدد المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة العامة للعقار 119 منشأة عقارية منذ إطلاق ضوابط الإعلانات العقارية ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بتاريخ 2/ 9 /2021م، فيما استقبل مركز خدمة الشركاء 245 بلاغًا عقاريًّا.
وأظهر مسح الإعلانات ضبط 1673 إعلانًا مخالفًا، جرت معالجة 473 إعلانًا مخالفًا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 47 نزاعًا عقاريًّا، ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ "ضوابط الإعلانات العقارية" و"معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها"؛ حيث الخليج 365 أن عقدت ورش عمل مع المنصات العقارية الإلكترونية، ورخصت منصتين عقاريتين، إضافة إلى 69 منصة عقارية إلكترونية في طور الترخيص.
واستقبلت الهيئة 4130 طلبًا لخدمة معلن عقاري، منها 717 طلبًا للمنشآت، في حين كان النصيب الأكبر للأفراد بواقع 3413 طلبًا للخدمة، فيما بلغ عدد المسجلين المستفيدين لخدمة عقاري 7267، والمنشآت المسجلة 890 منشأة عقارية، وسجّلت خدمة 505 تفاويض، ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص، والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، ورفع الشكاوى، ومتابعتها إلكترونيًّا.
يذكر أن هذه التنظيمات تأتي ضمن دور الهيئة العامة للعقار في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
، "العقار" تسجّل 7267 مستفيدًا لخدمات عقاري ،
المصدر : الخليج 365
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