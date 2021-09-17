- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.
وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.
شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيشوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-17
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.
وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
05:19 PM
مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط 197 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر مخبأة في صندوق شاحنة يقودها مواطن في العقد الخامس من العمر، وذلك بمركز الضبط الأمني بمركز بلغازي.
وقال "حكمي": تم توقيفه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.
، شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة جازان تضبط 197 كجم من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.