محمد بن مسعود - الدمام - أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19 كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا. وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة. وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.

وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب هادي العصيمي الخليج 365 2021-09-17 كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا. وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة. وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع. 17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443 05:00 PM أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19 أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19 كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا. وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة. وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.

، وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب ،

المصدر : الخليج 365

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