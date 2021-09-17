شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يرصد.. «صحي الشرقية» يوقف عدداً من مراكز اللقاح بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إيقاف مركز لقاح الصالة الخضراء بالخبر ومركز لقاح الأمير محمد بن فهد بالقطيف.

- إيقاف المجمع الطبي بالدمام وعيادتي مركز مستشفى محافظة رأس تنورة.

- وصول المنطقة إلى مراحل متقدمة في أخذ اللقاح بالجرعتين

بدأ تجمع صحي الشرقية، بإغلاق عددا من مراكز اللقاح المضاد لفيروس كورونا بمواقع مختلفة، ومن المواقع التي شهدت الإغلاق مركز لقاح الصالة الخضراء بالخبر، ومركز لقاح الأمير محمد بن فهد بالقطيف، والمجمع الطبي بالدمام، وعيادتي مركز مستشفى محافظة رأس تنورة.

ويأتي هذا الإغلاق بعد وصول المنطقة إلى مراحل متقدمة في أخذ اللقاح بالجرعتين الأولى والثانية، فيما أكد عضو لجنة المشروع الوطني للتطعيم ضد كوفيد19 بتجمع الشرقية الصحي، الدكتورة هدى مهيني" لليوم "، بأن التجمع وصل إلى مرحلة متقدمة في تقديم اللقاح لسكان المنطقة الشرقية، وهذا بفضل من الله ثم الفرق الميدانية لدى التجمع.

وأضافت: "وتزامنا مع التوسع في إعطاء اللقاح من خلال المراكز الصحية، وجدنا أنه من المناسب إغلاق بعض المواقع والاستعانة بالمراكز الصحية، وكما هو متعارف عليه فإن الحجز يكون عن طريق تطبيق "صحتي"، وأثناء الحجز ستظهر المواقع القريبة لإعطاء اللقاح، علما أن المراكز مستمرة في إعطاء اللقاح في المناطق الرئيسية والطرفية".