شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 5 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم بتوزيع (5000) مظلة على المعتمرين في صحن المطاف والمصلين وعلى العاملين في المسجد الحرام.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة (مظلتك بين يديك) أحد برامج حملة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا)، التي تهدف إلى عدة مبادرات وبرامج لتوفير أرقى وأفضل الخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

وتأتي المبادرة لحماية المعتمرين من حرارة الشمس خلال أدائهم الطواف والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وأبطال الأمن والصحة والمتطوعين داخل المسجد الحرام وساحاته.