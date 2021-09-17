شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 100 متطوعاً ينفذون أطول جدارية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تنفيذ الجدارية يأتي احتفاءً بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91

- يبلغ طول الجدارية ٩٦٠ متر وبارتفاع متر

- جاهزية واستعداد كامل في بلدية صفوى

يعكف 100 متطوعاً على تنفيذ أطول جدارية في المملكة، احتفاءً بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91، وذلك تحت اشراف ودعم من بلدية صفوى ومتابعة من مركزها أيضا.

وخصصت البلدية المدخل الغربي لمدينة صفوى، موقعاً لتنفيذ الجدارية والتي يبلغ طولها ٩٦٠ متر وبارتفاع متر.

من جانبها ذكرت رئيسة فريق منارات مشرقة ولاية الفريد، مدى استعداد بلدية صفوى برئاسة المهندس نايف القحطاني وجاهزيتها لجميع الاستعدادات.