السعودية | خطباء الجمعة في السعودية يذكرون بأهمية توحيد المملكة

شكرا لقرائتكم خطباء الجمعة في السعودية يذكرون بأهمية توحيد المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توحّدت خطب الجمعة، اليوم، في كل جوامع السعودية والمساجد المساندة، التي تقام فيها الصلاة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل على ازدهار الوطن، وذلك في الذكرى الــ91 لتوحيد السعودية.

مادة اعلانية

وجاء ذلك إثر توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، تزامنًا مع اليوم الوطني الــ 91 لتوحيد السعودية على يد الملك المؤسس الراحل عبدالعزيز، حرصاً على إبراز دور منابر الجمع والمنابر الدعوية الأخرى في توجيه وتبصير المجتمع.

غرس حب الوطن

وأكّد الخطباء خلال خطبهم اليوم أن غرس حب الوطن والانتماء إليه من الواجبات الشرعية، التي ينبغي أن تتظافر الجهود لتوعية مختلف شرائح المجتمع.

كما استعرض الخطباء الجهود الكبيرة التي بُذلت في سبيل توحيد المملكة من الملك المؤسس وأبنائه من بعده والسياسة التي قامت عليها المملكة في بذل كل الجهود لخدمة الوطن.

المواطنة الصالحة

كذلك تطرّق الخطباء للحديث عن مفاهيم وأسس المواطنة الصالحة ودور العلماء والدعاة والمعلمين في ترسيخ قيم الانتماء وتعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد على أهمية الالتفاف حول القيادة والمحافظة على مكتسبات الوطن.

وذكّر الخطباء المصلين بالنعم المتوافرة التي تشهدها المملكة حالياً في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من الاجتماع والتقدم والازدهار، لافتين إلى أن هذه النعم تحتاج إلى العمل الجاد والمخلص للمحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته والحرص على أمنه وسلامة مواطنيه.