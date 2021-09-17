شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تكثف جهودها الميدانية في متابعة السكن الجماعي للأفراد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة عن بدء تنفيذ جولات ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة بعد انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق ضوابط واشتراطات السكن الجماعي للأفراد والتي أصدرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضح المهندس محمد بن ابراهيم الزهراني مستشار معالي أمين جدة لبرنامج سكن العمالة والرقابة البيئية أن الأمانة باشرت جولاتها الميدانية بدعم ورئاسة مقام محافظة جدة والمكونة من عدة جهات حكومية للتأكد من تطبيق الاشتراطات المحدثة للسكن الجماعي للأفراد وتراخيصها، ورفع مستوى الامتثال في هذا النشاط كما يتم الفحص واعمال التعقيم لهذه المنشآت وقيام كل جهة حكومية مشاركة بدورها المنوط بها.

وأشار م .الزهراني بأنه تم رصد 395 موقع جرى زيارتها داخل أحياء جدة وتحرير مخالفات بغرامات مالية حسب لائحة الاشتراطات البلدية مع التأكيد على الاخلاء في حال عدم وجود رخصة نظامية وقد تم إخلاء 65 موقع سكن جماعي مخالف، مؤكداً استمرار العمل حيال رصد وتطبيق النظام بحزم لجميع المساكن الجماعية للأفراد.

وأضاف م الزهراني بأن هذه الاشتراطات للمساكن تهدف إلى تنظيم قطاع السكن الجماعي للأفراد وتحفيز القطاع الخاص وملاك العقار ورفع معايير جودة المساكن وحفظ حقوق العمالة، فيما تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة ومناطقها، بالإضافة إلى توفير بيئة حضرية محلية ذات معيشة صحية والحفاظ على الصحة العامة للجميع.