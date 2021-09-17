أخبار السعودية اليوم.. «العنف الأسري» يباشر حالة تعنيف بعد انتشارها بمواقع التواصل.. ونشر مواد نظام التكاليف القضائية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، حيث واصلت عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والأممية والإقليمية والعربية في مقدمتها منظمة التعاون الإسلامي إدانتها بأشد العبارات المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، وإلى التفاصيل:

قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام تمرين «النجم الساطع» بمصر

حضر قائد القوات البرية الملكية السعودية، اختتام مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في جمهورية مصر العربية، وكانت وزارة الدفاع، أعلنت في وقت سابق، استمرار مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في مصر، والتي تشارك فيها المملكة، ونشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو، للجنود السعوديين، خلال المناورات.

التعاون الإسلامي تدين استهداف جازان

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة جازان بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة (مفخخة)، مشيدًا في الوقت ذاته بكفاءة ومهارة الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراضها وتدميرها قبل الوصول إلى أهدافها.

جوامع المملكة توحِّد خطبتها بمناسبة اليوم الوطني

توحّدت خطب الجمعة اليوم في جميع جوامع المملكة والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة، للتذكير بالنعم المتوافرة التي تنعم بها المملكة تحت قيادة حكيمة من الوحدة والأمن واجتماع الكلمة، إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

«العنف الأسري» يباشر حالة فتاة تعرضت للتعنيف

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري (1919) عن تفاعله مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للتعنيف من قبل أسرتها، ومباشرته الحالة واستكمال بقية الإجراءات، مشيرًا إلى أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أسرتها، نود التوضيح أنه تم مباشرة الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الأسرية.

الدكتور حمد بن جروان.. محارب السرطان

قصة الدكتور حمد بن جروان مع مرض السرطان قصة تحدٍ وإصرار وأمل في الله، تكللت بنجاحه وحصوله على الدكتوراه، رغم المرض القاسي وآلامه على مدى 12 عاما مضت، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتمايع على «بن جروان» لقب «سفير السعودية لمكافحة السرطان» وهو صاحب المقولة الشهيرة «قاتلوا من أجل أحلامكم وستصلون».

معلِّمان بجازان يفاجئان أستاذهما بتكريمه

في موقف فريد من نوعه يجسِّد مدى عمق المحبة التي يحظى بها المعلم من قبل طلبته حتى بعد سنوات طويلة من حياته المهنية، فاجأ معلمان في جازان أستاذهما بتكريمه في نهاية درس نموذجي له أمام الطلاب والمسؤولين، فقد قام معلمان أثناء حضورهما درسًا نموذجيًا لمعلم مادة الرياضيات محمد القدري، في مجمع مدارس الجوة التعليمي بمنطقة جازان، بتكريمه دون علمه، وذلك في نهاية الدرس، وطبع قبلة وفاء منهما على رأسه أمام الطلاب ومدير مكتب التعليم بمحافظة العارضة الدكتور إبراهيم المحزري وعدد من المشرفين التربويين والمعلمين الذين كانوا موجودين في الفصل الدراسي.

«أم القرى» تنشر مواد نظام التكاليف القضائية

نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التكاليف القضائية الذي يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة، وبحسب «أم القرى» فإنه يتم فرض تكاليف قضائية على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته (٥٪) من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.

توكلنا: 6 ساعات الحد الأدنى لإلغاء موعد فحص كورونا

جدّد تطبيق (توكلنا)، التذكير بأنه يمكن إلغاء موعد فحص فيروس كورونا قبل ست ساعات من الموعد المحدد سلفًا، كما يمكن حجز موعد آخر بعد إلغاء الموعد الأول، ومن جهة أخرى، أشار التطبيق إلى أن المواطن والمقيم لا يستطيعان تغيير رقم جواليهما وهما خارج المملكة؛ لأن الرقم مرتبط في (أبشر)، كما أنه لا يمكن التسجيل الجديد لمن هم خارج المملكة.

الحيزان: طقس الجمعة مائل للحرارة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن يكون طقس وسط النهار، اليوم الجمعة، بین معتدل ومائل للحرارة، وحار على شرق المملكة وفي مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن الرياح ستكون نشطة على شمال المملكة مع تعمق خطوط التبريد من منخفض جوي يؤثر على بلاد حوض المتوسط، كما تنشط الرياح في منطقة حائل وغرب وشمال غرب منطقة القصيم، وفي مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وحفر الباطن.

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