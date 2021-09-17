شروط وآلية التسجيل في تكافل للطلاب ١٤٤٣

الرياض - محمد عبدالله - بينّت مؤسسة تكافل الخيرية، طريقة وآلية وإجراءات التقديم للحصول على طلب إعانة مالية للطلاب والطالبات للعام الدراسي.

ويأتي ذلك، في أعقاب إعلان مؤسسة تكافل، إيداعها الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي 1443 هـ.

شروط التسجيل في تكافل للطلاب ١٤٤٣

ويوجد العديد من الشروط التي تم وضعها من أجل التسجيل للطلاب والطالبات في دعم مؤسسة تكافل وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- لابد من ان يكون الطالب من ضمن الطلاب المنتظمين في حضور المدرسة.

- يجب أن يكون من ضمن الطلاب المتفوقين في المدرسة وليس من المشاغبين.

- أن تكون الحالة المادية لأسرة الطالب متوسطة أو محدودة الدخل.

- يحب أن يكون ولي أمر الطالب مسجل في الضمان الاجتماعي.

- يشترط أن لا يزيد مستوي الدخل لولي الأمر عن ستة آلاف ريال سعودي.

وأوضحت مؤسسة تكافل أنه يمكن التسجيل في تكافل 1443 هـ من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الذهاب إلي موقع مؤسسة تكافل الإلكترونية علي شبكة الأنترنت (من هنا)

- اخترمن الصفحة بوابة الطلاب.

- قم بتسجيل الدخول عبر بيانات النفاذ الوطني.

- تكتب كل البيانات المطلوبة في المكان المخصص لها

- قم باختيار من القائمة الجانبية تكافل للطلاب.

- اضغط على زر التقديم.

- اكتب البيانات الشخصية المطلوبة منك.

- انقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

- اضغط علي زر التسجيل.

التقديم للحصول على دعم تكافل الخيرية

وأوضحت مؤسسة تكافل الخيرية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يمكن للمستفيدين المستهدفين التقديم للحصول على إعانة تكافل من خلال التقديم عن طريق المدرسة حيث توجد لجنة خاصة لتكافل في كل مدرسة تقوم بحصر الطلاب المحتاجين ورفع أسمائهم لمؤسسة تكافل عن طريق النظام الإلكتروني.

وأشارت المؤسسة، إلى أنه يمكن إعادة المبالغ التي لم تسلم للطلاب من خلال القيام بإيداع المبلغ في حساب تكافل المخصص لإدارة التعليم التي تتبع لها المدرسة.

كما أوضحت تكافل، أنه يمكن الحصول على رقم الحساب وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وشددت مؤسسة تكافل على أنه يجب على المدرسة التأكد من وجود اسم المودع واسم المدرسة وتاريخ الإيداع في نموذج الإيداع.

تكافل تودع دفعة الإعانة الأولى

وأعلنت مؤسسة تكافل الخيرية، مساء أمس، الثلاثاء، عن إيداعها الدفعة الأولى من إعانات العام الدراسي الحالي، حيث تم إيداع مبالغ الإعانة في حسابات المدارس والتي بدورها ستقوم بتقديم الدعم للطلاب والطالبات المستحقين.

وقد شملت إعانات الدفعة الأولى ما يقارب 270 ألف طالب وطالبة يدرسون في أكثر من 17 ألف مدرسة حكومية بمبلغ إجمالي يتجاوز 134 مليون ريال، وفقًا لما أوضحت مؤسسة تكافل.

ويمثل هذا الدعم الدفعة الأولى من الإعانات المالية للعام الدراسي الحالي والتي تقدمها المؤسسة لطلاب وطالبات التعليم العام المحتاجين في المملكة وبدعم مستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ــ يحفظه الله-.

مؤسسة تكافل الخيرية

وتشمل الإعانات المالية التي تقدمها مؤسسة تكافل الخيرية، الطلاب والطالبات الذين سبق تسجيلهم نهاية العام الدراسي الماضي وتنطبق عليهم شروط الاستحقاق المعتمدة في المؤسسة والذين تم تحديدهم من خلال معالجة بيانات الطلاب.

كما تشمل إعانات مؤسسة تكافل، أولياء أمور الطلاب المسبق تسجيلهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وتقدم تكافل عددًا من برامج الدعم الأخرى (المادي والمعنوي والتعليمي) للطلاب والطالبات المستفيدين من خدماتها، كما يمكن لطلبة تكافل الذين لم يشملهم الدعم المالي الاستفادة من باقي البرامج وللاطلاع على هذه المشاريع والتسجيل فيها عن طريق موقع المؤسسة وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وتأتي تلك البرامج والمشاريع لمساعدة الطلبة المستفيدين للنجاح والتفوق في دراستهم ومن ثم تحسين فرصهم الدراسية والوظيفية والعملية مستقبلًا.

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