وكيل الصحة يوضح حقيقة مهمة بخصوص الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أكد وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري، أنه ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة، مشيرًا إلى أن جرعتا لقاح كورونا تمنع المرض الشديد والتنويم.

وقال وكيل وزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «إذا كانت جرعتا اللقاح تمنعان المرض الشديد/التنويم/ الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة».

وأضاف: «وفي هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع».

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