«طاقات»: التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، متطلبات واشتراطات التسجيل في برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أنه عملًا بمبدأ التشاركية في تطوير سوق العمل، فقد تم ربط هذا البرنامج بالأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنظومة مؤسساتها، وبالأهداف الاستراتيجية للصندوق الساعية إلى بناء قوى عاملة وطنية منتجة ومستقرة.

دعم الشهادات المهنية الاحترافية

وأوضحت المنصة الوطنية للعمل «طاقات»، أن هذا البرنامج يهدف إلى تمكين القوى العاملة الوطنية من الحصول على شهادات احترافية معتمدة في عدة مجالات مهنية يطلبها سوق العمل.

وأضافت «طاقات»، أنه من شأن هذا البرنامج رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، وإيجاد المزيد من فرص التوظيف والترقي الوظيفي للكفاءات الوطنية من خلال مبدأ "التطوير والإحلال.

ضوابط استحقاق دعم البرنامج

وبينّت المنصة الوطنية للعمل «طاقات»، أنه يمكن طلب تعويض تكاليف شهادة مهنية احترافية المقدم من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية في حال توافر الشروط الأهلية التالية:

- أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة، سواء كان عاملًا في القطاع العام أو الخاص، أو باحثًا عن عمل.

- أن تكون الشهادة ضمن الشهادات المعتمدة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

- أن يكون تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتماد الشهادة في برنامج «دعم الشهادات المهنية الاحترافية».

- أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.

- ألا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد.

- أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية؛ بحيث لا يتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى أنه يمكن التقديم على الشهادات المعتمدة لبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

آلية دعم الشهادات المهنية

وأوضحت المنصة الوطنية للعمل «طاقات»، أنه يقوم الصندوق بتعويض المستفيدين ماديًا عن تكاليف التدريب ورسوم الاختبارات، وذلك بعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية، وفقاً للخطوات التالية:

- إنشاء حساب في البوابة الوطنية للعمل «طاقات»، ثم تقديم الطلب من خلال الصفحة الخاصة ببرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.

- توقيع إقرار إلكتروني بالموافقة على التحقق من صحة الشهادة من خلال الصندوق أو من يُفوِّضه، وإقرار بعدم قيام جهة العمل التابعة للمستفيد بدفع التكاليف.

- رفع المطالبة من خلال النظام، مرفقاً بها صورة الشهادة التي حصل عليها المستفيد.

- تحويل تكاليف الشهادة مباشرة إلى حساب الفرد عبر الرقم الدولي لحسابه المصرفي (آيبان).

اقرأ أيضًا:

صندوق هدف: تقديم دورات تدريبية لشغل وظائف خدمة العملاء «عن بُعد»

هدف: 5 شروط لطلب تعويض تكاليف الحصول على شهادة مهنية