الصحة: 75 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة تعافٍ س خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى546411 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 535373 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8651 حالة.

كان مركز الإحصاء الخليجي أعلن أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بالسعودية بلغت –حتى أمس الخميس- 80 %.

فيما ذكرت وزارة الصحة في وقت سابق، أن عدد جرعات لقاح كورونا «كوفيد -19» في المملكة، ارتفع إلى أكثر من 39 مليون، وذلك عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

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