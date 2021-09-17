مثلث سماوي للقمر الأحدب والمشتري وزحل بسماء السعودية.. مساء اليوم

الرياض - محمد عبدالله - كشفت الجمعية الفلكية بجدة أنه يرصد مساء اليوم الجمعة بسماء السعودية الوطن العربي، بعد غروب الشمس وبداية الليل، انتظام القمر الأحدب المتزايد في مثلث سماوي مع كوكبي المشتري وزحل باتجاه الافق الجنوب الشرقي.

وذكرت الجمعية –عبر صفحتها على فيسبوك- أنه خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة لدوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأضافت أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم، سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق وهي حركتة الطبيعية في مدارة حول الأرض.

وأشارت فلكية جدة إلى أن المشتري أكثر لمعانًا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تليسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله اقمارة الأربعة الكبيرة التي تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قربه.

اما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافته ومن خلال تليسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

اقرأ أيضًا:

«نجم الخريف» يزين سماء السعودية برفقة المشترى وزحل