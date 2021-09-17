تفاصيل جديدة في قصة معنَّفة بريدة «تهديد بالقتل برشاش»

الرياض - محمد عبدالله - تدخل مركز بلاغات العنف الأسري لمباشرة حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل أسرتها، وذلك بعد تداول استغاثتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت استغاثة الفتاة أن والدها هددها بالقتل برشاش في مزرعته، موضحة أنه يمتلك عددًا من الأسلحة غير المرخصة.

وذكرت الفتاة في منشوراتها عبر تويتر، أنها تعرضت للضرب المبرح، مطالبة بإنقاذها، وأن أسرتها تأخذ منها الجوال دائما.

وأشارت إلى أن أخواتها تعرضوا لها بالضرب المبرح، وأنها تعاني من التعذيب والإهانات، كما أن خالها أجبرها على شرب مادة غريبة أصابتها بألم في بطنها.

يُذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا هاشتاق «#الجوهره_معنفه_بريده» مطالبين بحماية الفتاة التي حرمت من حقوقها إضافة إلى ممارسة عنف جسدي عليها.

وفي وقت لاحق أعلن مركز بلاغات العنف الأسري (1919) عن تفاعله مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للتعنيف من قبل أسرتها، ومباشرته الحالة واستكمال بقية الإجراءات.

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