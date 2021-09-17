بالصور.. قائد القوات البرية الملكية يحضر اختتام تمرين «النجم الساطع» بمصر

الرياض - محمد عبدالله - حضر قائد القوات البرية الملكية السعودية، اختتام مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في جمهورية مصر العربية.

كانت وزارة الدفاع، أعلنت في وقت سابق، استمرار مناورات تمرين النجم الساطع 2021 في مصر، والتي تشارك فيها المملكة، ونشرت عبر حسابها على تويتر مقطع فيديو، للجنود السعوديين، خلال المناورات.

يُذكر ان مناورات النجم الساطع تقام كل عامين في مصر، ويشارك فيها هذا العام 21 دولة وتمت في قاعدة محمد نجيب شمال غرب مصر.

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