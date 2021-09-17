شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. استئناف العمل في مركز صحي «البندرية» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع الأحساء الصحي، استئناف العمل في مركز صحي البندرية بشكل اعتيادي الأسبوع المقبل، بعد أن كان مخصصًا لفحص الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وذكر "التجمع" أنه اعتباراً من نهاية عمل يوم السبت القادم (١١ صفر ١٤٤٣هـ) سيتم إيقاف العمل في عيادة "تطمن" بمركز صحي البندرية، ليستقبل المستفيدين من خدمات المركز بشكل اعتيادي في الأسبوع الذي يليه (١٩ صفر)، بعد إكمال عمليات التعقيم والصيانة اللازمة.

وأضاف أنه يمكن الاستفادة من خدمات عيادات "تطمن" عند الشعور بأعراض فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في مركز صحي الشعبة، والمركز، ومقر التدريب بجوار مستشفى الولادة والأطفال.

ودعا تجمع الأحساء الصحي كافة أفراد المجتمع لمواصلة التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون بها للحفاظ على المكتسبات التي تحققت والوصول إلى المناعة المجتمعية.