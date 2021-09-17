شكرا لقرائتكم خبر عن خاص لـ ”الخليج 365”.. اقتصار توزيع عبوات زمزم في 3 مدن لخدمة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم لـ" اليوم " بأن المشروع يسعى لتقديم خدماته لكافة طالبيه وذلك من خلال نقاط التوزيع الآلي المتاحة، في مقر المشروع ومن خلال المتعهدين المعتمدين وفقا لاشتراطات محددة.

وأوضحت أنه يقتصر التوزيع في 3 مدن هي مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة في الوقت الحالي وذلك بسبب عودة العمرة وإعادة حافظات مياه زمزم للمسجد النبوي الشريف وضمان استمرارية الخدمة في الحرمين الشريفين.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كانت قد أعلنت عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم في المملكة؛ وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها؛ والتعاقد مع عدد شركات التجزئة المخولة بتوزيع عبوات مياه زمزم في فروعهم بمناطق المملكة المختلفة، لتأمين مياه زمزم وفق سعة العبوات الموحدة ذات الـ 5 لترات لطالبيها خلال الفترة الماضية وقبيل السماح بعودة العمرة بسبب جائحة كورونا.