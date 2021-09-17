شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الصحة : تسجيل 75 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 64 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الصحة للمسارعة باستكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس، مؤكدةً أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في جميع مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.

وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (75) حالة مؤكدة وتعافي(64) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2387) حالة منها (378) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546411) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (535373) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8651) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).